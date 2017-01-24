Школьный роман с учителем: как распознать и что делать

В московской школе разразился сексуальный скандал — второй за последние полгода. В сентябре 2016-го широко обсуждалась школа №57, тогда выяснилось, что один из учителей систематически и на протяжении многих лет заводил романы со школьницами. Впоследствии было возбуждено уголовное дело.

В январе интернет-издание "Медуза" сообщило о домогательствах по отношению к ученикам в другом учебном заведении — "Лига школ". Выпускники рассказали, что во время учебы директор и учитель много лет совершали по отношению к ним развратные действия, часто вывозя их за город, приглашая домой и предлагая позаниматься алгеброй в бане. Сейчас следственные органы проверяют информацию, тема широко обсуждается в соцсетях, а сенатор Елена Мизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детей.

Психологи утверждают: даже если ваш ребенок хотел отношений с учителем сам, такой роман не пройдет для его психики бесследно. ТАСС поговорил с экспертами о двух сторонах подобных историй — психологической и юридической.

"Многие родители думают: "С моим ребенком такого не будет"

Комментируют Анна Портнова, главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, и Анна Соловьева, психолог, руководитель благотворительного фонда "Защита детей от насилия".

? Какие дети находятся в зоне риска? В первую очередь в качестве жертв выбирают детей, не защищенных родителями. Ведь у учителя много возможностей узнать, как живет его ученик. И речь не только о неблагополучных семьях, но и о семьях, где родители слишком заняты собой и не уделяют много внимания детям. Вторая категория — дети-тихони, не способные сказать нет, если им что-то не нравится. Есть и противоположные случаи — активные подростки, склонные к риску, но в силу возраста еще не способные спрогнозировать, к чему приведут их поступки. ? Что в поведении учителя должно вызвать подозрения? Анна Портнова предостерегает: не стоит в каждом учителе-мужчине видеть педофила. Но вас должно насторожить, если педагог избегает разговоров с вами под любыми предлогами. Кроме того, подозрительно выглядит стремление слишком много времени проводить с детьми вне школы. Особенно если при организации походов или поездок родителям не предлагают присоединиться. Ведь чаще учителя заинтересованы в том, чтобы кто-то из родителей поехал помочь присмотреть за детьми. А физический контакт между учителями и учениками — пусть это даже поцелуи в щеки или невинные на первый взгляд объятия — точно должен вызвать у вас вопросы. "Как бы кому-то ни хотелось жить коммуной, школа — это все же образовательное учреждение. Телесный контакт — признак близких отношений. С учителями их быть не должно", — говорит Анна Портнова. ? Что в поведении ребенка должно вас насторожить? Настораживать должно любое изменение в поведении. Если ваш ребенок вдруг стал замкнутым, подавленным, задумчивым, это повод попытаться вывести его на разговор. Можно даже сходить в школу и поговорить с учителями, но обязательно согласовать свой визит с сыном или дочерью. Но главное — родителям нужно поддерживать с подростком контакт, строить отношения так, чтобы он не боялся поделиться. "Дети, которые попадают в подобные ситуации, часто не рассказывают об этом, потому что боятся осуждений в духе "сам виноват, зачем ты так себя вел", — объясняет Анна Портнова. ? Что делать, если вы узнали, что у вашего ребенка был секс с педагогом? Конечно, все зависит от ситуации. Если подросток прямо заявляет о насилии, угрозах и принуждении, а также если он еще не достиг возраста согласия, обращаться надо в полицию или администрацию школы. И, конечно, всегда быть на стороне своего ребенка. Но ведь нередко школьница влюбляется в своего учителя и старается его выгородить. И это приводит к конфликту с родителями. "Важно объяснить ребенку, что вами движет забота и опасения, что его будут к чему-то принуждать, — советует Анна Портнова. — И пообещать, что вы ничего не будете делать без его ведома". Лучший выход — обратиться к семейному психологу. ? Почему часто выясняется, что много лет "все обо всем знали", но молчали? Часто родители и учителя верят, что рассказы о романах — это слухи, что педагога просто оклеветали. "Многие родители думают: "С моим ребенком такого не будет, это только с какими-то распущенными девочками", — говорит Анна Соловьева. — А еще, к сожалению, они нередко считают, что хорошему учителю можно "простить шалости". ? А если это любовь? Если вашей дочери 16, она вполне может говорить, что учитель — любовь всей ее жизни. Даже если он женат десять лет, растит троих детей и регулярно меняет любовниц. Романтическая любовь ученицы к педагогу — нормальное явление. "Но учитель не вправе ею пользоваться, — говорит Анна Соловьева. — А если ему кажется, что он тоже влюблен, честнее дождаться совершеннолетия девушки". И то, что у многих современных девушек в 16 лет уже есть опыт общения с противоположным полом (в том числе и сексуальный), дела не меняет. Потому что ровеснику отказать гораздо проще, чем учителю — человеку авторитетному. "Внимание педагога может быть приятно и повысить самооценку девочки. Но это не значит, что ей захочется с ним секса", — поясняет Анна Соловьева.

"Первое, что должен сделать ребенок, — рассказать родным"

Тимур Маршани, юрист Московской коллегии адвокатов, прокомментировал подобные ситуации в целом и скандал вокруг "Лиги школ" в частности.

? Как ребенку пожаловаться на правонарушение? Первое, что должен сделать ребенок, — рассказать родным. Если никого нет, можно самому пойти в полицию и сообщить о преступлении. Уже там с ребенком будет работать психолог. Главное — не делать это достоянием гласности, потому что может начаться травля со стороны сверстников. Необходимо сохранить анонимность при проведении предварительного следствия. Не нужно рассказывать ни директору школы, ни школьному психологу, ни классному руководителю. Только родственнику и сотруднику правоохранительных органов. О травле и давлении, если они будут, кстати, тоже нужно сообщить в полицию.

После совершенного преступления обязателен медицинский осмотр. Врач-травматолог или хирург может выявить следы домогательства и полового контакта, и впоследствии это будет хорошей доказательной базой.

Если пострадавший решает сообщить о преступлении, срок давности которого еще не вышел, но непосредственных доказательств уже нет, заявить о нем все равно можно. Доказательства можно собрать иными способами: использовать свидетельские показания, провести экспертизу на полиграфе. Это косвенные доказательства, но и по ним можно собрать доказательную базу даже через год. Также нужна работа с психологом, составление композиционного портрета подозреваемого. Возможно привлечение гипнотизера и введение в транс для восстановления в памяти прошедших событий. ? Какое наказание предусмотрено для нарушителей? Главный вопрос в таких ситуациях — сколько лет было ученику. Если на тот момент он достиг возраста согласия (в России это 16 лет) и его не насиловали и не принуждали, то состава преступления нет.

Если несовершеннолетнего понуждали к действиям сексуального характера, то преступнику грозит срок до пяти лет. И неважно — 14 ему было или 17.

За половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим возраста согласия, можно получить до шести лет. С лицом от 12 до 14 — до 10 лет. Если же действовала группа лиц или по сговору — до 20 лет.

Когда же речь идет о насильственных действиях сексуального характера, то в случае, если потерпевший не достиг 14 лет, нарушителю грозит до 20 лет лишения свободы. Если жертве было от 14 до 18 — срок может составить до 15 лет. ? Истек ли срок давности? Все зависит от статьи, по которой будет квалифицировано преступление. Срок давности за развратные действия и понуждения к действиям сексуального характера составляет шесть лет.

Однако если имели место насильственные действия сексуального характера, то срок давности составляет 10 лет.

Особо тяжкое преступление — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По нему срок давности составляет 15 лет. Поэтому особенно важно, чтобы правоохранители выяснили возраст пострадавших на момент преступления и точное время совершения. ? Можно ли пожаловаться на коллектив, если все были в курсе, но не сообщали в органы? В России нет статьи за несообщение о совершенном преступлении.

Можно привлечь лишь за оставление в опасности и преступное бездействие: если доказать, что взрослый знал, что в конкретное время в конкретном помещении ребенок подвергается насилию, и никак не отреагировал. Однако преступление небольшой тяжести, и по нему сроки давности истекли.

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова