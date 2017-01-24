Школьный роман с учителем: как распознать и что делать

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В московской школе разразился сексуальный скандал — второй за последние полгода. В сентябре 2016-го широко обсуждалась школа №57, тогда выяснилось, что один из учителей систематически и на протяжении многих лет заводил романы со школьницами. Впоследствии было возбуждено уголовное дело.
В январе интернет-издание "Медуза" сообщило о домогательствах по отношению к ученикам в другом учебном заведении — "Лига школ". Выпускники рассказали, что во время учебы директор и учитель много лет совершали по отношению к ним развратные действия, часто вывозя их за город, приглашая домой и предлагая позаниматься алгеброй в бане. Сейчас следственные органы проверяют информацию, тема широко обсуждается в соцсетях, а сенатор Елена Мизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детей.
Психологи утверждают: даже если ваш ребенок хотел отношений с учителем сам, такой роман не пройдет для его психики бесследно. ТАСС поговорил с экспертами о двух сторонах подобных историй — психологической и юридической.
Комментируют Анна Портнова, главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, и Анна Соловьева, психолог, руководитель благотворительного фонда "Защита детей от насилия".
В первую очередь в качестве жертв выбирают детей, не защищенных родителями. Ведь у учителя много возможностей узнать, как живет его ученик. И речь не только о неблагополучных семьях, но и о семьях, где родители слишком заняты собой и не уделяют много внимания детям.
Вторая категория — дети-тихони, не способные сказать нет, если им что-то не нравится. Есть и противоположные случаи — активные подростки, склонные к риску, но в силу возраста еще не способные спрогнозировать, к чему приведут их поступки.
Анна Портнова предостерегает: не стоит в каждом учителе-мужчине видеть педофила. Но вас должно насторожить, если педагог избегает разговоров с вами под любыми предлогами. Кроме того, подозрительно выглядит стремление слишком много времени проводить с детьми вне школы. Особенно если при организации походов или поездок родителям не предлагают присоединиться. Ведь чаще учителя заинтересованы в том, чтобы кто-то из родителей поехал помочь присмотреть за детьми. А физический контакт между учителями и учениками — пусть это даже поцелуи в щеки или невинные на первый взгляд объятия — точно должен вызвать у вас вопросы. "Как бы кому-то ни хотелось жить коммуной, школа — это все же образовательное учреждение. Телесный контакт — признак близких отношений. С учителями их быть не должно", — говорит Анна Портнова.
Настораживать должно любое изменение в поведении. Если ваш ребенок вдруг стал замкнутым, подавленным, задумчивым, это повод попытаться вывести его на разговор. Можно даже сходить в школу и поговорить с учителями, но обязательно согласовать свой визит с сыном или дочерью. Но главное — родителям нужно поддерживать с подростком контакт, строить отношения так, чтобы он не боялся поделиться. "Дети, которые попадают в подобные ситуации, часто не рассказывают об этом, потому что боятся осуждений в духе "сам виноват, зачем ты так себя вел", — объясняет Анна Портнова.
Конечно, все зависит от ситуации. Если подросток прямо заявляет о насилии, угрозах и принуждении, а также если он еще не достиг возраста согласия, обращаться надо в полицию или администрацию школы. И, конечно, всегда быть на стороне своего ребенка. Но ведь нередко школьница влюбляется в своего учителя и старается его выгородить. И это приводит к конфликту с родителями. "Важно объяснить ребенку, что вами движет забота и опасения, что его будут к чему-то принуждать, — советует Анна Портнова. — И пообещать, что вы ничего не будете делать без его ведома". Лучший выход — обратиться к семейному психологу.
Часто родители и учителя верят, что рассказы о романах — это слухи, что педагога просто оклеветали. "Многие родители думают: "С моим ребенком такого не будет, это только с какими-то распущенными девочками", — говорит Анна Соловьева. — А еще, к сожалению, они нередко считают, что хорошему учителю можно "простить шалости".
Если вашей дочери 16, она вполне может говорить, что учитель — любовь всей ее жизни. Даже если он женат десять лет, растит троих детей и регулярно меняет любовниц. Романтическая любовь ученицы к педагогу — нормальное явление. "Но учитель не вправе ею пользоваться, — говорит Анна Соловьева. — А если ему кажется, что он тоже влюблен, честнее дождаться совершеннолетия девушки". И то, что у многих современных девушек в 16 лет уже есть опыт общения с противоположным полом (в том числе и сексуальный), дела не меняет. Потому что ровеснику отказать гораздо проще, чем учителю — человеку авторитетному. "Внимание педагога может быть приятно и повысить самооценку девочки. Но это не значит, что ей захочется с ним секса", — поясняет Анна Соловьева.
Тимур Маршани, юрист Московской коллегии адвокатов, прокомментировал подобные ситуации в целом и скандал вокруг "Лиги школ" в частности.
Бэлла Волкова, Ольга Махмутова