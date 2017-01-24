Петицию против передачи Исаакия РПЦ подписали более 200 тысяч человек

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Свыше 200 тысяч человек по состоянию на 24 января подписали петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви (РПЦ). Такие данные приведены на странице с документом на сервисе change.org.
Большая часть голосов - около 120 тысяч - были собраны в январе, после того как власти Петербурга подтвердили передачу собора в безвозмездное пользование РПЦ. Остальные проголосовали еще в 2015 году, когда вопрос о передаче Исаакия был поднят церковью в первый раз.
По мнению авторов петиции, у РПЦ не хватит сил для реставрации и содержания одного из крупнейших соборов Европы. Кроме того, они опасаются ликвидации образовательной и просветительской составляющей музея, который является третьим по посещаемости в Петербурге.
Накануне вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказал мнение, что люди, которые подписывают петиции против передачи собора РПЦ, зря тратят свое время.
У передачи собора РПЦ, о который губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил ТАСС после новогодних каникул, нашлись как сторонники, так и противники. Законодательное собрание города на прошлой неделе приняло обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой передать собор РПЦ в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают это решение городских властей.
13 января в Петербурге прошел народный сход против передачи Исаакия, в котором приняли участие несколько сотен человек. Еще одна акция запланирована на ближайшую субботу, 28 января, ранее власти города отказали в согласовании митинга протеста, поэтому она пройдет в формате встречи депутатов с избирателями. В тот же день на Марсовом поле намерены собраться сторонники передачи собора.