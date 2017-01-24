Heraldo: испанец нашел в банке Nesquik кокаин на €13 тыс.

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МАДРИД, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Подданный Испании нашел в банке с растворимым шоколадным напитком компании Nesqui 250 гр. кокаина. Об этом сообщила газета Heraldo.
По ее информации, житель Сарагосы (автономное сообщество Арагон) приобрел какао в обычном испанском супермаркете. Когда мужчина пришел домой, то обнаружил, что упаковка не запечатана. Открыв банку, испанец обнаружил внутри пакет с кокаином, спрятанный под слоем какао-порошка.
Житель Сарагосы сразу же отнес наркотики в полицию. Отмечается, что стоимость найденного вещества может достигать на черном рынке €13 тыс. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего, в том числе как и откуда банка с кокаином попала на полку супермаркета. Полиция подозревает, что речь может идти о новом методе передачи наркотиков. Просматриваются камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, где была сделана покупка.