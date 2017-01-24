Правозащитники просят руководство страны уменьшить школьную нагрузку

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правозащитники направили в Российскую общественную инициативу петицию, в которой обращаются к руководству страны с заявлением о необходимости уменьшить школьную нагрузку, поскольку в реальности выходит, что дети в возрасте семи-восьми лет имеют "рабочий день" дольше, чем у взрослого человека. Об этом рассказал ТАСС президент "Лиги пациентов", эксперт РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский.

В Министерстве образования и науки РФ также видят проблему с чрезмерной нагрузкой на учеников в школах. Ранее глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева в интервью "Независимой газете" заявила, что в школах дети не должны заниматься 7-8 уроков подряд.

"Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после. И аккуратней следует подходить к школьному расписанию. В этом смысле семь-восемь уроков в день - явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно", - сказала Васильева.

Учиться, учиться, учиться

"Почему СанПиН разрешает детям во втором классе (7-8 лет) работать больше, чем разрешено работать 15-летнему человеку по Трудовому кодексу РФ, а 15-летним подросткам на 8 часов дольше, чем взрослым? Добавьте сюда внеурочную деятельность согласно правилам - 7,5 астрономических часов и выбранную деятельность, которая может стать в дальнейшем профессией - спорт, музыка, художественное искусство, танцы, а еще упоминаются факультативы, которые частенько делают обязательными. Времени на себя и детство просто не остается. Рабы работали меньше, чем наши дети", - сказал Саверский, комментируя петицию.

Правозащитник привел нормы СанПиН к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, согласно которым максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка для детей со второго (для первого класса условия в петиции не обсуждаются) по 11-й класс колеблется при переводе академических в астрономические часы: для 6-дневной недели от 19,5 (2 класс) до 27,75 (11 класс) астрономических часов; для 5-дневной недели - от 17,25 (2 класс) до 25,5 ч. (11 класс).

"Добавим к этому домашнюю работу (это ведь тоже работа), которая согласно тому же СанПиН, не должна превышать в сумме для 6-дневной недели от 28,5 ч. (2 класс) до 48,75 ч. (11 класс), для 5-дневной недели - от 24,75 ч. (2 класс) до 43 ч. (11 класс)", - сказал правозащитник.

Он сравнил полученную допустимую нагрузку с нормами продолжительности рабочего времени согласно ТК РФ, в котором указано, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. "Это норма для взрослых, которая была выработана как раз для сбережения не только здоровья, но и трудоспособности. И это - норма труда во многих странах мира. При этом ТК РФ устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю", - сказал Саверский.

Эксперт отмечает, что для детей учеба - это тоже самое, что для взрослого работа, труд. "Даже поверхностное изучение нормативных документов, регулирующих работу школы, прямо указывает на то, что дети не просто перегружены, а на то, что они работают значительно больше взрослых. При этом созданная конкуренция между школами заставляет их превышать даже эти максимумы, но этого никто не контролирует", - добавил Саверский.

Вредно для здоровья

По словам правозащитника, чрезмерная нагрузка в школах пагубно сказывается на здоровье подрастающего поколения. "Научные данные указывают на ухудшение состояния здоровья детей в период их обучения. Общая распространенность нарушений здоровья и развития среди детей в возрасте до 14 лет за последний период (более 10 лет) увеличилась на 26,8%. Среди детей старшего подросткового возраста (15-17 лет) показатель общей заболеваемости увеличился вдвое", - говорится в тексте петиции.

Отдельно в документе отмечается негативное влияние на самочувствие школьников единого государственного экзамена (ЕГЭ). В частности, эксперты связывают рост суицидальных наклонностей у детей, число которых увеличивается в весеннее-летний период, с необходимостью сдавать этот экзамен.

"Психоз у всех, потому что из экзаменов убрали человеческий фактор, и школа стала бесчеловечна, вот и вся суть событий. Учитель - стал просто ретранслятором образовательных программ, тестов, он - не учит, не учитель. Система не прощает ошибок, сами учителя, понимая это, становятся жесткими и циничными, и тоже не прощают ошибок, вот и суициды. С людьми надо по-человечески, и простить иногда, и объяснить еще раз, а вообще учить наблюдать, думать, владеть собой, уметь просто быть, а не все время быть кем-то и что-то доказывать", - сказал Саверский.

При этом, как отмечают авторы петиции, среди факторов, влияющих на физическое и психическое здоровье детей, практически не изучено влияние на здоровье системы образования и экзаменов.