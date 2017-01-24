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Суд постановил демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку в Петербурге

Общество
24 января, 17:36 дата обновления: 24 января, 17:43 UTC+3
Обязанности по ее демонтажу суд возложил на Комитет по культуре
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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск к городским властям с требованием демонтировать мемориальную доску русскому адмиралу Александру Колчаку, установленную в ноябре, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил: признать незаконным решение об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на Комитет по культуре обязанности по ее демонтажу", - сказала судья Татьяна Матусяк.

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Ответчиком по иску выступало правительство Петербурга, в качестве заинтересованных лиц были привлечены Комитет по культуре Смольного и историко-культурный центр "Белое дело", который выступил инициатором увековечивания памяти Колчака.

Мемориальную доску адмиралу в ноябре 2016 года установили на доме по Большой Зелениной улице, где он жил с 1906 по 1912 годы. Через несколько дней после установки доску облили краской неизвестные вандалы.

Александр Колчак (1874-1820 годы) - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, в 1894-1900 годах служил на Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в русско-японской и Первой мировой войне.

Осенью 1915 года был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 годах был командующим Черноморским флотом. После Октябрьской революции стал одним из лидеров белого движения.

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