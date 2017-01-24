Первый детский технопарк "Кванториум" в Ленобласти откроется в 2018 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Первый детский технопарк "Кванториум" планируется открыть на территории Ленобласти в 2018 году на базе Центра профессиональных компетенций в Гатчинском районе, сообщила пресс-служба администрации региона.
"В рамках научного центра для детей будут открыты образовательные программы, основанные на реальных технологических кейсах, квантомузей (научно-развлекательный центр), парк природных явлений, центр виртуального образования. В кванториуме смогут получать знания и начальные профессиональные компетенции школьники, а для более взрослых ребят - студентов колледжей, будет открыт Центр профессионального мастерства по стандартам WorldSkills", - уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, "Кванториум" и Центр профессиональных компетенций разместятся в Северо-Западном нанотехнологическом центре, их работа начнется в 2018 году.
"Центр профессиональных компетенций и кванториум станут основными интеллектуальными центрами современного образования и подготовки квалифицированных кадров для экономики региона. Выбор площадки для размещения объектов объясняется близостью к самому крупному городу области - Гатчине, ведущим научным центрам региона и крупнейшим наукоемким предприятиям, таким как "218 Авиаремонтный завод" и оборонный завод "Буревестник". Также современный центр профессиональной ориентации будет готовить кадры для нанопарка, который создается в Гатчинском районе", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.
Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям. Парки открываются по всей стране в рамках Стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Они направлены на создание среды для ускоренного развития детей в научно- технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.