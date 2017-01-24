Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый детский технопарк "Кванториум" в Ленобласти откроется в 2018 году

Общество
24 января, 18:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, января. /ТАСС
В кванториуме будет открыт Центр профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Первый детский технопарк "Кванториум" планируется открыть на территории Ленобласти в 2018 году на базе Центра профессиональных компетенций в Гатчинском районе, сообщила пресс-служба администрации региона.

Смотрите также
Десять детских технопарков планируется открыть в Москве в 2017 году

"В рамках научного центра для детей будут открыты образовательные программы, основанные на реальных технологических кейсах, квантомузей (научно-развлекательный центр), парк природных явлений, центр виртуального образования. В кванториуме смогут получать знания и начальные профессиональные компетенции школьники, а для более взрослых ребят - студентов колледжей, будет открыт Центр профессионального мастерства по стандартам WorldSkills", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, "Кванториум" и Центр профессиональных компетенций разместятся в Северо-Западном нанотехнологическом центре, их работа начнется в 2018 году.

"Центр профессиональных компетенций и кванториум станут основными интеллектуальными центрами современного образования и подготовки квалифицированных кадров для экономики региона. Выбор площадки для размещения объектов объясняется близостью к самому крупному городу области - Гатчине, ведущим научным центрам региона и крупнейшим наукоемким предприятиям, таким как "218 Авиаремонтный завод" и оборонный завод "Буревестник". Также современный центр профессиональной ориентации будет готовить кадры для нанопарка, который создается в Гатчинском районе", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям. Парки открываются по всей стране в рамках Стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Они направлены на создание среды для ускоренного развития детей в научно- технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен
2
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
3
В отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов
6
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
7
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Темы дня
Реклама