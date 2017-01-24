Кузнецова проверит центр "Доверие", воспитанница которого поступила в больницу с травмами

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поручила провести проверку московского центра содействия семейному воспитанию "Доверие", несовершеннолетняя воспитанница которого поступила в больницу с многочисленными травмами и гематомами.

"По имеющейся информации, с 18 января с. г. в Тушинской больнице находится на лечении несовершеннолетняя воспитанница Центра содействия семейному воспитанию "Доверие". При поступлении в учреждение и последующем медицинском обследовании у девочки выявлены многочисленные травмы и гематомы, как кожных покровов, так и внутренних органов", - сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

"Для выяснения обстоятельств причинения травм несовершеннолетней советники Уполномоченного оперативно выехали с инспекцией в детские учреждения. Проводится проверка условий содержания и ухода за воспитанниками центра "Доверие", - указано в сообщении. Кроме того, Анна Кузнецова направила соответствующие обращения к руководителю Департамента труда и соцзащиты г. Москвы Владимиру Петросяну, прокурору г. Москвы и руководству столичной полиции.