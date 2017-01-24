Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова проверит центр "Доверие", воспитанница которого поступила в больницу с травмами

Общество
24 января, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
С18 января в Тушинской больнице находится девочка с многочисленными травмами и гематомами, как кожных покровов, так и внутренних органов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поручила провести проверку московского центра содействия семейному воспитанию "Доверие", несовершеннолетняя воспитанница которого поступила в больницу с многочисленными травмами и гематомами.

"По имеющейся информации, с 18 января с. г. в Тушинской больнице находится на лечении несовершеннолетняя воспитанница Центра содействия семейному воспитанию "Доверие". При поступлении в учреждение и последующем медицинском обследовании у девочки выявлены многочисленные травмы и гематомы, как кожных покровов, так и внутренних органов", - сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

"Для выяснения обстоятельств причинения травм несовершеннолетней советники Уполномоченного оперативно выехали с инспекцией в детские учреждения. Проводится проверка условий содержания и ухода за воспитанниками центра "Доверие", - указано в сообщении. Кроме того, Анна Кузнецова направила соответствующие обращения к руководителю Департамента труда и соцзащиты г. Москвы Владимиру Петросяну, прокурору г. Москвы и руководству столичной полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен
2
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
3
В отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов
6
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
7
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Темы дня
Реклама