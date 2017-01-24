РПЦ: передача объектов "Херсонеса" церкви возможна только после переноса экспонатов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вопрос о передаче объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический" Русской православной церкви (РПЦ) будет актуален только после переноса экспонатов музея в другие помещения. Об этом заявил викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы надеемся, что через какое-то время музей получит пригодные для экспонирования здания, и тогда вопрос о передаче храмов "Херсонеса" церкви снова станет более актуальным. Но до того, как будут построены помещения и переданы античные экспонаты из монастырских зданий, речь об этом вести преждевременно", - сказал он.

Епископ Егорьевский Тихон также особо подчеркнул, что передача памятников РПЦ будет касаться лишь храмов и монастырских зданий. "Разговор об этом идет, но пока это только планы. Особо хотелось бы подчеркнуть, что речь идет о передаче только храмов и монастырских зданий. Это не касается археологических раскопок", - отметил викарий.

Как сообщалось ранее, Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу Церкви 24 зданий бывшего монастыря, где размещены фонды музея-заповедника "Херсонес Таврический". Руководство заповедника считает, что это не позволит ему развиваться.

Первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил, что Минкультуры обсуждает вопрос передачи зданий с Русской православной церковью, при этом он уточнил, что государство в случае передачи должно предоставить музею адекватную замену помещениям, но этот вопрос еще не поднимался.

Против передачи памятника высказался специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его мнению, передавать РПЦ объекты музея-заповедника "Херсонес Таврический" нецелесообразно, поскольку это может "разжечь пламя спекуляций" вокруг сохранения крымского наследия. Также категорически против передачи объектов музея-заповедника РПЦ выступил Союз музеев России.