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Власти Петербурга выступают за 72-часовой безвизовый режим для авиапассажиров

Общество
24 января, 20:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, января. /ТАСС
Визы предлагается ввести для путешествующих в составе туристических групп
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выступают за введение в городе электронных виз для иностранных туристов и режима краткосрочного безвизового пребывания для путешествующих в составе туристических групп авиапассажиров, по аналогии с действующим с 2009 года безвизовым въездом для пассажиров круизных паромов.

Как рассказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев, речь идет о "предложении ввести в городе безвизовый режим на 72 часа для пассажиров авиационных судов, путешествующих в составе организованных туристических групп, и электронную визу".

"Мы говорим о том, что Петербург стал туристической столицей мира, и что здесь необходимо развивать туризм", - добавил он.

В 2016 году город на Неве посетили около 6,9 млн российских и зарубежных туристов. Специалисты туриндустрии отмечают, что электронная виза является драйвером развития туризма во многих странах: там, где она действует, туристический поток увеличивается от 50 до 100%.

Закон о возможности безвизового въезда в РФ на 72 часа для пассажиров круизных лайнеров и паромов был принят Госдумой в 2009 году. Петербургские власти выступили инициатором этого нововведения. За это время правом безвизового въезда в РФ в таком режиме воспользовались около 8 млн человек.

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