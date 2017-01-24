Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала "Пятница!" о блокировке Dailymotion

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала "Пятница!" о блокировке французского видеохостинга Dailymotion на территории РФ. Об этом сообщили в холдинге "Газпром-медиа", в который входит "Пятница!".
В пресс-службе напомнили, что в течение 2016 года телеканал направил несколько претензионных заявлений в адрес головного офиса компании, требуя прекратить незаконную трансляцию контента, права на который принадлежат "Пятнице!". Речь идет о проектах телеканала "Ревизорро", "Магаззино", "Пацанки" и т.д., пояснили в холдинге. Однако, как отметили в "Газпром-медиа", реакции со стороны Dailymotion не последовало.
11 мая 2016 Мосгорсуд вынес решение о принудительном удалении контента по проекту "Магаззино". Предписание суда было выполнено, но в августе 2016 года портал Dailymotion начал активную трансляцию премьерных выпусков реалити-шоу "Пацанки". Представители телеканала "Пятница!" обратились в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер и, далее, с иском о постоянной блокировке сайта Dailymotion на территории России.
2 декабря 2016 года Мосгорсуд вынес решение удовлетворить иск телеканала "Пятница!". Представители Dailymotion в указанные сроки не подали апелляцию. Решение суда направлено в Роскомнадзор для осуществления постоянной блокировки видеохостинга.
В пресс-службе подчеркнули, что проекты "Пятницы!" и других развлекательных каналов "Газпром-медиа" можно легально и бесплатно смотреть на официальных сайтах телеканалов, видеосервисе Rutube.
Сервис Dailymotion принадлежит французскому медиахолдингу Vivendi SA и является третьим в мире по посещаемости видеообменником после YouTube и Vimeo. Vivendi SA работает на рынке звукозаписи (владеет Universal Music Group), телевещания (сеть кабельного телевидения Canal+), производства фильмов и телепередач, а также занимается издательской деятельностью, телекоммуникациями, разработкой компьютерных игр.