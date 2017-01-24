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Первые шесть российских городов получили международные сертификаты безопасности ООН

Общество
24 января, 21:17 UTC+3 МОСКВА 24, января. /ТАСС
Документ подтверждает высокий уровень защищенности людей в населенных пунктах от возможных природных и техногенных катастроф, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Первые шесть городов РФ получили сертификаты участников программы по защищенности городов от возможных природных и техногенных катастроф, осуществляемой в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий, сообщается из зала Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Сертификаты городам-участникам передали временно исполняющий обязанности начальника института Алексей Чириков и руководитель программ Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий Лука Росси. Участниками программы "Мой город готовится" стали Альметьевск, Казань, Каспийск, Набережные Челны, Буйнакск и Дербент.

Данный сертификат подтверждает высокий уровень защищенности людей в этих населенных пунктах от возможных природных и техногенных катастроф, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры города. При этом учитывается состояние устойчивости критически важных объектов, образовательных и медицинских учреждений, эффективность механизмов реагирования и финансирование всех мероприятий по обеспечению безопасности.

Программа "Мой город готовится", основные принципы которой во многом идентичны и взаимосвязаны с разработанным в России программно-аппаратным комплексом "Безопасный город", была запущена в мае 2010 года. За время работы программы в ней приняли участие 3,098 тыс. городов из 119 стран мира. Однако российские города не были ее участниками до сегодняшнего дня.

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