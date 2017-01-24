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В Шереметьеве и Домодедове отменены 30 рейсов

Общество
24 января, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Во Внукове задержек рейсов не ожидается
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тридцать авиарейсов отменены, еще 13 задерживаются в аэропортах Москвы. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс.Расписание".

По данным на 21:50 мск, в Шереметьеве отменены 12 рейсов, еще 7 задерживаются. В Домодедове отменены 18 рейсов, 6 будут выполнены с опозданием. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию.

Ранее на сайте "Метеоновости" сообщалось, что вечером во вторник в московском регионе ожидается температура воздуха до минус 3 градусов, ветер с порывами до 15 метров в секунду и усиление снега. Погоду в столичном регионе будет определять приближение атмосферного фронта с северо-запада, при сплошной облачности снег усилится.

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