В Шереметьеве и Домодедове отменены 30 рейсов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Тридцать авиарейсов отменены, еще 13 задерживаются в аэропортах Москвы. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс.Расписание".

По данным на 21:50 мск, в Шереметьеве отменены 12 рейсов, еще 7 задерживаются. В Домодедове отменены 18 рейсов, 6 будут выполнены с опозданием. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию.

Ранее на сайте "Метеоновости" сообщалось, что вечером во вторник в московском регионе ожидается температура воздуха до минус 3 градусов, ветер с порывами до 15 метров в секунду и усиление снега. Погоду в столичном регионе будет определять приближение атмосферного фронта с северо-запада, при сплошной облачности снег усилится.