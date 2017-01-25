Сенатор предлагает передавать имущество религиозным организациям при участии парламентов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предлагает согласовывать с региональными парламентами решения органов исполнительной власти о передаче имущества религиозным организациям. Проект соответствующего закона вносится сенатором в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, законопроект конкретизирует "порядок передачи имущества религиозного назначения по обращениям религиозных организаций в собственность либо безвозмездное пользование религиозных организаций из собственности субъектов РФ".

По действующему законодательству, напоминает Тюльпанов, органом, уполномоченным на такие действия, является орган госвласти региона, который "наделен соответствующими полномочиями законами и иными нормативными правовыми актами". Однако, обращает он внимание, роль законодательных (представительных) органов госвласти субъектов в данном процессе не определена. Между тем, полагает сенатор, участие региональных парламентов в передаче религиозным организациям недвижимого имущества религиозного назначения позволит придать этой процедуре "публичный характер", что позволит "в полной мере отразить интересы населения".

Вносимый в Госдуму законопроект предусматривает, что региональный парламент будет участвовать в "определении порядка формирования и опубликования плана передачи имущества религиозным организациям".

"Отсутствие согласования с законодательным (представительным) органом может являться основанием для отказа в передаче в собственность или безвозмездное пользование религиозной организации государственного имущества религиозного назначения", - указывается в пояснительной записке.

"Такой механизм будет способствовать принятию согласованных решений о передаче имущества религиозным организациям, а также обеспечит соблюдение интересов не только религиозных организаций и государственных организаций, но и граждан", - убежден Тюльпанов.

Споры вокруг Исаакия

Законопроект был разработан после того, как стало известно о решении властей Санкт-Петербурга передать Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевский собор в безвозмездное пользование на 49 лет.

Здание собора находится в собственности города, но под охраной на федеральном уровне, входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

До Революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении Министерства внутренних дел из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов, а в минувшие новогодние каникулы Исаакий посетили 146 тыс. российских и зарубежных туристов.

Решение о передаче собора церкви вызвало неоднозначную общественную реакцию. В настоящее время в Петербурге идет сбор подписей под петицией о его отмене.