В России отмечают Татьянин день

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Татьянин день отмечают 25 января более 5 миллионов студентов Российской Федерации.
История праздника неразрывно связана с самым известным российским университетом - МГУ имени М. В. Ломоносова. Изначально эта дата отмечалась только в столице как день основания МГУ - именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве, удовлетворив ходатайство генерал-адъютанта Ивана Шувалова. Это был день памяти святой Татианы и именины его матери. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.
Именно в МГУ проходят самые массовые гуляния, в которых принимают участие десятки тысяч человек: студенты, аспиранты, выпускники, сотрудники, преподаватели Московского университета и его гости. В числе мероприятий традиционная церемония розлива медовухи и праздничный концерт.
"Татьянин день - еще один повод для нашей гордости за альма-матер, потому что именно с истории Московского университета началась история замечательного праздника студенчества. Мы бесконечно рады, что в этих стенах он зародился, а затем распространился сначала по Москве, а потом и по всей стране. И, конечно, мы горды тем, что вопреки всем преградам именно людям Московского университета удалось пронести эту традицию через многие годы", - отметил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, чьи слова приводят в пресс-службе вуза.
По мнению студенческого омбудсмена Артема Хромова, сегодня существует несколько важных социальных тем, которые беспокоят молодежь. "Это, безусловно, и уровень стипендиального обеспечения, и попытки снижения стоимости проезда на общественном транспорте и платы за студенческие общежития. Но, мне кажется, самая важная проблема сейчас у студентов с контрактной формой обучения - приостановка выдачи образовательных кредитов", - сказал ТАСС Хромов.
С учетом того, что растет стоимость обучения, кое-где есть задержки по зарплатам, заморозка программы стала очень болезненной для тех, кто остро нуждается в деньгах. "Я бы сказал, что это одна из основных сейчас проблем, которые стоят", - подчеркнул омбудсмен.
Он также добавил, что видит перспективы в системе высшего образования, связанные с развитием академической мобильности. "Когда произносят это словосочетание, зачастую подразумевают обучение за границей. В настоящее время в нашей стране действует программа "Глобальное образование" (государство оплачивает обучение российских студентов, самостоятельно поступивших в мировые вузы - прим. ТАСС), существуют межвузовские программы обменов студентами, но именно академической мобильности внутри страны фактически нет", - отметил Хромов.
По его словам, предложение разработать соответствующую программу, которая позволит вывести на новый уровень взаимоотношения университетов и мобильность студентов, он сейчас обсуждает с Минобрнауки.
Согласно исследованию ВЦИОМ, посвященному Дню студента, совмещение учебы с работой с годами становится в нашем обществе все более привычным: так, если в 2006 году положительно относились к этому 67%, то в 2017-м - уже 79%. Неодобрение высказывают сегодня 18% (против 24% ранее).
"Идущий экономический кризис вынудил многие компании ужать штаты или по крайней мере отказаться от расширения. Это повлияло на рынок труда, ухудшив положение двух категорий граждан, и так часто испытывавших проблемы с устройством на работу, - россиян предпенсионного возраста и молодежи", - прокомментировал результаты исследования ВЦИОМ, аналитик Иван Леконцев. По его словам, часть студентов продолжает рассчитывать, что хорошее образование обеспечит хорошую работу, а другие ищут альтернативные решения - например, совмещая работу и учебу, чтобы как можно быстрее приобрести опыт и стаж.
Возможностей для трудоустройства недавних выпускников, по оценкам россиян, скорее становится меньше. Так, почти половина респондентов (47%) считает, что ухудшается ситуация с трудоустройством выпускников по полученной специальности (об улучшении говорят 13%).