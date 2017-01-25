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Концерт памяти Елизаветы Глинки пройдет в Московской консерватории

Общество
25 января, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) под управлением Павла Когана  даст концерт в Большом зале Московской консерватории, посвященный памяти главы благотворительного фонда "Справедливая помощь", члена Совета по правам человека Елизаветы Глинки (доктора Лизы), которая погибла в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.

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"Со мной связался Михаил Александрович Федотов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, и предложил посвятить концерт МГАСО 25 января светлой памяти Елизаветы Глинки. Конечно, я откликнулся на просьбу Михаила Александровича", - рассказал ТАСС маэстро Коган.

Вечер откроет концерт для скрипки и виолончели с оркестром (Двойной концерт) Брамса, солировать будут Андрей Баранов (скрипка) и Борис Андрианов (виолончель). Во втором отделении прозвучит музыка героико-аллегорического балета Бетховена "Творения Прометея".

В пресс-службе совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметили, что, в свою очередь, тоже планируют организовать вечер памяти доктора Лизы. "Друзья и коллегии Елизаветы Петровны уже договорились, что такой вечер состоится на 40-й день гибели правозащитницы 2 февраля", - говорится в релизе.

Трагедия под Сочи

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и его художественный руководитель, народный артист России Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

16 января в Останкино состоялась гражданская панихида по погибшим в катастрофе Ту-154 журналистам Первого канала, НТВ и "Звезды". В этот день также были похоронены большинство жертв катастрофы, среди них начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков и Елизавета Глинка.

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