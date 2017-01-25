Суворовцы и кадеты сразятся в финале армейского КВН в Москве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Учащиеся суворовских и кадетских училищ сыграют в Москве финальную игру КВН среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны России. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"25 января в Центральном академическом театре Российской армии состоится финальная игра Клуба веселых и находчивых среди команд воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В финальной игре примут участие восемь команд: "Урал, товарищи" Екатеринбургского суворовского военного училища, "Экспансия" Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации", "Вежливые дети" Оренбургского президентского кадетского училища, "Салют" Ставропольского президентского кадетского училища, "Парашют" Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, "Дети Суворова" Санкт-Петербургского суворовского военного училища, "Команда стратегического настроения" Пермского суворовского военного училища и "Молодежный формат" Санкт-Петербургского военного кадетского корпуса.

За право выступить в финале сражалось рекордное с начала проведения подобных игр количество команд - 24. "КВНовские баталии прошли в Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге и Ставрополе. В них приняли участие более 5 тысяч курсантов, кадетов, суворовцев, школьников и студентов образовательных организаций РФ", - отметили в военном ведомстве.

В качестве гостей финала выступят команды Кызылского президентского кадетского училища, Московского военно-музыкального училища, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения и Тульского суворовского военного училища.

Судить финальную игру будут ведущий премьер-лиги КВН Александр Масляков, телеведущая Арина Шарапова, председатель общественной организации "Союз десантников России" Валерий Востротин, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, актер Виталий Гогунский, а также пародист Дмитрий Грачев.