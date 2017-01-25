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Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Общество
25 января, 8:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
С начала 2017 года в столице выпало 80% месячной нормы осадков
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Снежный циклон принес в Москву почти 20% январский нормы осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"На главной метеостанции столицы на ВДНХ выпало 8 мм осадков, что составляет 19% месячной нормы, которая для января равна 42 мм", - отметил представитель метеослужбы. На метеостанции Подмосковная (Одинцово) зафиксировано 9 мм.

Всего же с начала января 2017 года в Москве выпало 34 мм (80% месячной нормы) осадков, с начала холодного сезона - более 2 метров снега.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, более 800 ДТП зафиксировано в Москве за минувшие сутки, в них пострадали 22 человека, погибших нет.

По данным источника в правоохранительных органах, причинами большинства произошедших аварий стало несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасное маневрирование в условиях гололеда.

"За минувшие сутки на дорогах Москвы зафиксировано 827 ДТП с материальным ущербом. В 22 авариях различные травмы получили 22 человека, никто не погиб", - сказали в управлении ГИБДД.

В ведомстве отметили, что 25 января в Москве вновь ожидается снегопад, усиление скорости ветра и гололедица, что может стать причиной серьезных ДТП.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

"Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - сказали в управлении. В связи с ухудшением дорожных условий ГИБДД рекомендует водителям по возможности отказаться от использования личного транспорта и пользоваться общественным, а также не парковать автомобили на путях работы уборочной техники.

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