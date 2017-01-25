Би-би-си: Индия измерит высоту Эвереста после землетрясения в Непале

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Власти Индии решили измерить высоту Эвереста (Джомолунгмы) в связи с тем, что пик мог стать ниже в результате землетрясения в Непале в 2015 году. Об этом сообщает сегодня британская вещательная корпорация Би-би-си.

Как проинформировал глава правительственной комиссии республики Сварна Суббарао, экспедиция на вершину отправится через два месяца. По его сведениям, на замеры высоты уйдет, как предполагается, около месяца и еще две недели понадобится на то, чтобы произвести расчеты.

Полученные ранее учеными в результате спутниковой съемки данные свидетельствуют о том, что высота Эвереста после землетрясения уменьшилась на несколько сантиметров. В апреле 2015 года в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8. Число погибших и пострадавших превысило 8 тыс. человек.

На данный момент на большинстве карт отмечено, что высота Джомолунгмы, расположенной на границе Китая и Непала, составляет 8848 метров над уровнем моря. В 2005 году между Китаем, которому принадлежит северный склон пика, и Непалом, владеющим южным, начался спор из-за высоты горы. В 2010 году стороны договорились зафиксировать в документах высоту Эвереста в 8848 метров.

Согласно данным, на которые опиралась китайская сторона, высота высочайшего в мире пика на 3,57 метра меньше, чем считали непальцы. Отметка в 8848 метров была зафиксирована в 1955 году группой индийских топографов под руководством Б. Гулати, и непальцы считали верными их измерения. Китайские эксперты считали вершиной высшую точку твердых пород в виде скального гребня. Непальские же специалисты отталкивались в своих выводах от высоты ледяной шапки.

Первым же, кто определил то, что Эверест является высочайшей горной вершиной в мире, был в 1852 году индийский математик и топограф Радханат Сикдар - он сделал это на основе тригонометрических расчетов, проводившихся в Индии, в 240 километрах от самой горы. Английское название "Эверест" было присвоено горе в честь руководителя геодезической службы Британской Индии сэра Джорджа Эвереста.