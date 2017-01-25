Неверов призывает депутатов соблюдать этические нормы при рассылке депутатских запросов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов призывает депутатов соблюдать этические нормы и не использовать свои полномочия для решения личных вопросов.

Поводом к подобному обращению стал депутатский запрос представителя ЛДПР Игоря Торощина директору Центрального государственного архива Московской области, в котором парламентарий просит предоставить своему помощнику, занимающемуся составлением "семейного архива", биографическую информацию о предках. "Прошу вас дать указание предоставить запрашиваемую информацию. Ответ прошу направить заявителю и в мой адрес в установленный законом срок", - говорится в тексте запроса, копию которого Неверов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

В комментарии к публикации вице-спикер палаты напоминает, что одним из инструментов депутатского контроля являются "запросы, на которые ведомства обязаны отвечать". "Как правило, эти запросы связаны со стремлением помочь людям решить их реальные проблемы: ЖКХ, качество предоставляемых услуг в области здравоохранения, образования", - констатирует он.

Но в данном случае, обращает внимание Неверов, депутат "требует, по сути, составить генеалогическое дерево своего помощника". "Мне кажется, для этого существуют специальные агентства, люди сами ходят по архивам... Тем более на поиск некоторой информации может уйти более 30 дней, на которых настаивает депутат", - заметил парламентарий.

"Конечно, посоветуюсь сегодня с комитетом по регламенту, но в любом случае считаю, что пользоваться своими полномочиями таким образом не совсем этично", - подчеркнул секретарь Генсовета единороссов.