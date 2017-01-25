Госдума увеличила количество помощников для депутатов-инвалидов с 10 до 12

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума увеличила количество штатных помощников для депутатов с ограниченными возможностями с 10 до 12. Соответствующий проект постановления был принят на пленарном заседании нижней палаты.
Речь идет об обеспечении деятельности депутатов Государственной думы Римы Баталовой, Владимира Крупенникова, Валерия Селезнева, Олега Смолина и Михаила Терентьева.
Согласно постановлению, "предлагается предоставить депутатам право иметь до 12 помощников (действует - 10), работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору".
Как пояснила глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова, "объем соответствующего финансирования уже предусмотрен".