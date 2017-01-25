Высота сугробов в Москве выросла почти до 40 см

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сугробы в Москве за последние сутки выросли до 35 см и стали самыми высокими с начала зимы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Высота снежного покрова на сегодняшний день на главной метеостанции города - ВДНХ - составляет 35 см, что немного выше нормы", - отметил представитель метеослужбы. В районе МГУ сугробы еще выше - 38 см.

С начала января прирост снега в Москве составил 58 см, а за весь осенне-зимний период - 212 см при среднеклиматической годовой норме 152 см.