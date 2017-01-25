Минобрнауки РФ предлагает увеличить квоту для иностранных студентов в вузах на треть

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минобрнауки предлагает увеличить на 50 тыс. количество бесплатных мест в российских вузах для иностранных студентов. Об этом сообщила журналистам заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.
"Мы приняли с министром решение увеличить квоту для иностранных студентов. Мы попросили 50 тыс. мест, это увеличение на 30% приблизительно", - сказала Огородова.
По ее словам, самыми востребованными специальностями среди иностранных студентов в российских вузах, в том числе, из юго-восточных стран и Латинской Америки, являются медицина и биотехнологии.
Она отметила, что российские вузы готовы принять такое количество иностранцев. Вложения в науку и образование, которые были сделаны государством в последние годы, позволили разработать программы на английском языке и подготовить англоговорящих преподавателей.
Кроме того, как отметила замминистра, ведомство сейчас подает на рассмотрение правительства поправку в закон, которая позволит поступившим в вуз студентам не подавать документы на получение визы в Россию дважды, для учебы в России они смогут воспользоваться визой, которую получили, будучи абитуриентами.