МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф предпочитает покупать книги в бумажном виде, а читать в электронном. Об этом он сообщил на пресс-конференции "Сбербанк делится знаниями: образовательные проекты банка", проходящей в агентстве ТАСС.

"Я все книги покупаю в бумажном виде. Но, в основном, читаю в электронном виде, потому что очень много читаю в перелетах, в командировках, в отпуске, и возить с собой чемодан книг не очень удобно", - сказал Греф.

Он отметил, что, когда читает книги в электронном виде, обязательно отправляет какие-то ссылки или цитаты своим коллегам.

Говоря о библиотеке Сбербанка, Греф сообщил, что банк старается издавать только те книги, которые обладают наибольшей отдачей для потенциальной аудитории.

"В год я читаю примерно 50 книг. На каждую изданную нами книгу я читаю примерно 3-4 книги по этой теме. В частности, я прочитал штук шесть книг по системному мышлению, чтобы выбрать одну по истории с блокчейном. Только закончил перечитывать книгу в области HR "Выбор сильнейших", - сказал Греф.

Сбербанк с 2009 года издал свыше 50 книг в жанре бизнес-литературы на различную тематику.