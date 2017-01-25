Москалькова призвала молодых правозащитников брать пример с доктора Лизы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала молодых правозащитников брать пример с директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (также известна как доктор Лиза; погибла в декабре 2016 года в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем).

"Мы только что проводили Елизавету Петровну Глинку, которая сделала целью всей своей жизни делать добро. Она везла больных детей, не нужных никому, в свой дом, она собирала по ниточке для погорельцев помощь, она просто разговаривала с людьми, чтобы сделать их жизнь лучше. Это пример правозащиты и настоящего правозащитника", - сказала Москалькова на открытии III студенческого правозащитного форума.

При этом омбудсмен отметила, что "все больше и больше появляется молодежных правозащитных организаций, НКО социальной направленности". "Именно это определяет сегодняшний день российского государства", - считает она.

Москалькова сообщила, что студенты обращаются к ней с жалобами на нарушение их прав в вузах, но закон не позволяет ей вмешиваться в эти ситуации, поскольку учебные заведения не являются органами власти. Она намерена обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить омбудсмену возможность защищать права студентов. "Буду обращаться к президенту с просьбой, чтобы он поддержал уполномоченного (в возможности) защищать не только от нарушений, совершенных должностными лицами, но и в сфере образовательной", - сообщила Москалькова.