Мальтийский орден сообщил об отставке великого магистра

РИМ, 25 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мальтийский орден подтвердил отставку князя и великого магистра Мэтью Фестинга. Об этом корреспонденту ТАСС заявили официальные представители старейшего рыцарского религиозного ордена.

"В ближайшее время великий магистр официально представит свою отставку. Временно исполнять обязанности магистра будет великий командор", - пояснил собеседник агентства.

Совет ордена соберется, чтобы избрать нового великого магистра. Примечательно, что обычно он избирается на пожизненный срок, а его отставка является достаточно неординарным событием.

Кроме того, там подтвердили, что Фестинг принял решение после встречи с папой римским, который попросил его оставить пост. "История Мальтийского ордена насчитывает 900 лет, возможно, что такое случалось прежде, но не в новейшей истории", - указал собеседник агентства.

Он уточнил, что орден обладает суверенитетом, но "папа римский является для нас главным духовным и религиозным авторитетом, поэтому великий магистр принял такое решение".

Как ранее сообщали СМИ, поводом для требования Франциска об отставке главы ордена послужил скандал, разразившийся в декабре прошлого года вокруг великого канцлера Альбрехта Фрейхера, смещенного с этого поста после проведения кампании по раздаче средств контрацепции в развивающихся странах. Фрейхер исполнял обязанности главы правительства и МИД Мальтийского ордена, обладающего статусом суверенного государства, наблюдателя при ООН и в Совете Европы. Мальтийский орден поддерживает дипломатические отношения со 105 государствами, включая РФ. Основное направление деятельности - благотворительность.