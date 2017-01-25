ОНФ запустил мониторинг выполнения законодательства о сборе энергосберегающих ламп

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) начали мониторинг исполнения законодательства в сфере сбора и переработки энергосберегающих ламп. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"В Год экологии ОНФ запускает мониторинг выполнения требований законодательства об организации и осуществлении сбора и переработки энергосберегающих ламп. Эксперты Народного фронта также выступили с предложением усилить работу органов регионального жилищного надзора по контролю за наличием действующих договоров у управляющих организаций по работе с такими опасными отходами", - отмечается в сообщении.

В ОНФ пояснили, что эксперты проверят, как организована разъяснительная работа среди граждан, оборудованы ли места для сбора энергосберегающих ламп и работают ли региональное законодательство в области обращения с такими отходами.

"Наша цель - не просто найти нарушения, но и добиваться того, чтобы механизм утилизации опасных отходов наконец-то заработал, тем более что 2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии", - приводит пресс-служба движения слова члена Центрального штаба ОНФ Светланы Калининой.