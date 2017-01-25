На Чукотке будут созданы два арктических центра

АНАДЫРЬ, 25 января. /ТАСС/. Два арктических аварийно-спасательных центра будут созданы в Чукотском автономном округе. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник управления МЧС России по Чукотскому округу Руслан Назаров.

"В 2016 году нам не удалось достигнуть планируемых результатов, так как арктические центры были исключены из федеральной целевой программы, федеральные средства на эти цели не выделялись. Вместе с тем, Арктический регион продолжает иметь стратегическое значение для безопасности РФ. В этой системе по последним документам, которые приходили в наш адрес, остаются городской округ Певек и городской округ Анадырь", - рассказал Руслан Назаров.

Он пояснил, что в первую очередь арктический центр будет открыт в городском округе Певек, так как уже в 2019 году там будет размещена первая российская атомная плавучая электростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Анадырь же является столицей автономии и ее стратегическим центром.

"Певек в связи с тем, что там планируется строительство ПАТЭС. И для обеспечения безопасности, в том числе на этом потенциально опасном объекте, там в первую очередь проектируется строительство арктического центра. Во вторую очередь центр будет построен в столице Чукотки - городе Анадырь, потому что он имеет стратегическое значение для всего региона", - сообщил собеседник.

Он добавил, что ближайший к Чукотке такой центр планируется построить в Тикси Республики Саха (Якутия). В будущем все дальневосточные центры станут одним из звеньев единой системы арктического реагирования. Планируется, что благодаря этому, существенно сократится время реагирования и ликвидации ЧС в Арктической зоне.

Специализированные аварийно-спасательные центры будут созданы в ряде населенных пунктов в Арктической зоне РФ на Дальнем Востоке, зона ответственности спасателей составит 200 километров. Их главной задачей станет обеспечение комплексной безопасности населения и территорий Арктической зоны РФ. В состав формирований войдут подразделения поиска и спасения на воде, пиротехнические и водолазные службы. Центры будут оснащены необходимым транспортом и спасательным снаряжением.