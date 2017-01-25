Прокуроры начнут мониторинг сайтов о продаже краснокнижных животных

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поручила прокурорам вести мониторинг сайтов в интернете о продаже животных, занесенных в Красную книгу. Как сообщил представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, такое поручение дал первый замгенпрокурора России Александр Буксман.

Куренной напомнил, что "в соответствии со статьей 24 закона "О животном мире" оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, допускается в исключительных случаях по разрешению, выдаваемому в установленном порядке Росприроднадзором".

За незаконное использование животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, установлена ответственность по ст. 8.35 КоАП РФ ("Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений"), а также ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами").

Вместе с тем, отметил Куренной, в большинстве регионов появляются объявления о продаже краснокнижных животных.

"По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии, незаконная торговля редкими дикими животными в стране оценивается на сумму свыше 10 млрд руб. По данным экспертов, только в 2015 году в сети интернет обнаружено свыше 600 объявлений о продаже 2,5 тыс. животных и особей различных птиц", - заметил представитель Генпрокуратуры.

В этой связи Александр Буксман предложил прокурорам регионов субъектов РФ организовать постоянный мониторинг таких сайтов, а при выявлении фактов необоснованного распространения рекламы и иной информации о продаже животных, занесенных в Красную книгу, "в каждом случае обращаться в суд с требованием о признании запрещенной к распространению названной информации". Материалы прокурорских проверок будут направляться в контролирующие и правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.