Садовничий планирует обсудить с Путиным проблемы строительства технологической долины МГУ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Проблемы строительства технологической долины МГУ планируется обсудить в среду на заседании попечительского совета вуза, которое проведет президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Сегодня будет коротко обсуждаться с президентом (вопрос о строительстве технологической долины МГУ - прим. ТАСС), он знает об этом проекте. Надо развиваться университету", - сказал Садовничий.

Он добавил, что проблем с подрядчиком нет, однако есть другие трудности. "Есть сложность, как правильно по закону это делать", - сказал ректор.

Вместе с тем он подчеркнул, что долина развивается. "Построен миллион квадратных метров, мы построили фундаментальную библиотеку, где стоим, Шуваловский корпус, Ломоносовский корпус, медцентр, построили гимназию университетскую. Строим и дальше будем строить", - заключил Садовничий.

В октябре 2015 года ректор МГУ обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проект создания научной долины "Воробьевы горы". Позже в СМИ неоднократно появлялась информация, что проект испытывает некоторые трудности и не может быть быстро реализован.