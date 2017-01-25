Садовничий планирует обсудить с Путиным проблемы строительства технологической долины МГУ

Газизов: "Уфа" хотела бы видеть в своем составе вратаря "Анжи" БеленоваСпорт 25 января, 15:26
Сalciomercato: "Зенит" близок к приобретению защитника "Челси" ИвановичаСпорт 25 января, 15:25
Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мираМеждународная панорама 25 января, 15:24
Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или "Локомотива"Спорт 25 января, 15:20
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июляСпорт 25 января, 15:14
Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной РоссииСпорт 25 января, 15:05
Сорокаградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в Свердловской областиНовости Урала 25 января, 15:03
Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концернаАрмия и ОПК 25 января, 15:00
OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контрактуСпорт 25 января, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Проблемы строительства технологической долины МГУ планируется обсудить в среду на заседании попечительского совета вуза, которое проведет президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.
"Сегодня будет коротко обсуждаться с президентом (вопрос о строительстве технологической долины МГУ - прим. ТАСС), он знает об этом проекте. Надо развиваться университету", - сказал Садовничий.
Он добавил, что проблем с подрядчиком нет, однако есть другие трудности. "Есть сложность, как правильно по закону это делать", - сказал ректор.
Вместе с тем он подчеркнул, что долина развивается. "Построен миллион квадратных метров, мы построили фундаментальную библиотеку, где стоим, Шуваловский корпус, Ломоносовский корпус, медцентр, построили гимназию университетскую. Строим и дальше будем строить", - заключил Садовничий.
В октябре 2015 года ректор МГУ обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проект создания научной долины "Воробьевы горы". Позже в СМИ неоднократно появлялась информация, что проект испытывает некоторые трудности и не может быть быстро реализован.