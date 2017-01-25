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Лавров: РФ поддерживает справедливые судебные решения в отношении изъятых из семей детей

Общество
25 января, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Комментируя похищение русской девочки Айлин отцом-турком, министр отметил, что случаи похищения детей родителями-иностранцами не являются редкостью
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия поддерживает справедливые судебные разбирательства в отношении похищенных или изъятых из разделенных семей детей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе "правительственного часа" в Госдуме, комментируя судьбу российской девочки Айлин, которую отец, гражданин Турции, похитил из дома в 2011 году.

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"Это судебная процедура, и мы поддерживаем справедливые судебные разбирательства, - сказал он. - Чем она закончится, сказать не могу, но я полностью согласен, что несправедливость нельзя оставлять без ответа".

По словам главы МИД РФ, случаи изъятия или похищения детей родителями-иностранцами не являются редкостью.

"Этот случай не единичен, пару десятков похожих ситуаций существует с нашими гражданами, - отметил он. - В основном это проблемы разделенных семей или семей, которые распались, а ребенок остался в качестве главного пострадавшего. Эта тема - предмет регулярных консультаций, когда мы ведем переговоры с турецкими коллегами, всегда этот вопрос затрагиваем. Там есть много аспектов, которые указывают даже на нарушение турецких законов, турецких норм и правил".

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