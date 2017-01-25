Лавров: РФ поддерживает справедливые судебные решения в отношении изъятых из семей детей

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия поддерживает справедливые судебные разбирательства в отношении похищенных или изъятых из разделенных семей детей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе "правительственного часа" в Госдуме, комментируя судьбу российской девочки Айлин, которую отец, гражданин Турции, похитил из дома в 2011 году.
"Это судебная процедура, и мы поддерживаем справедливые судебные разбирательства, - сказал он. - Чем она закончится, сказать не могу, но я полностью согласен, что несправедливость нельзя оставлять без ответа".
По словам главы МИД РФ, случаи изъятия или похищения детей родителями-иностранцами не являются редкостью.
"Этот случай не единичен, пару десятков похожих ситуаций существует с нашими гражданами, - отметил он. - В основном это проблемы разделенных семей или семей, которые распались, а ребенок остался в качестве главного пострадавшего. Эта тема - предмет регулярных консультаций, когда мы ведем переговоры с турецкими коллегами, всегда этот вопрос затрагиваем. Там есть много аспектов, которые указывают даже на нарушение турецких законов, турецких норм и правил".