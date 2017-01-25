Голодец поздравила студентов фразой из гимна Gaudeamus igitur

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поздравила всех студентов России с их праздником, процитировав слова гимна Gaudeamus igitur, и рассказала о традициях празднования Татьяниного дня, которые существовали в годы, когда она сама была студенткой МГУ.

"Татьянин день - это очень традиционный праздник, ему более 250 лет. Когда мы учились в Московском университете - а это именно дата основания Московского университета начало этого праздника - то мы всегда выбирали среди студентов Татьяну, которая была символом праздника", - сказала Голодец в ходе встречи со студентами из разных российских вузов.

Она отметила, что Татьянин день является одним из ее любимых праздников. "Татьяна всегда покровительствовала студентам, образованию, это особое имя для наших студентов. И приветствуем мы в этот день друг друга по-особенному: студент студенту никогда не скажет "Поздравляю", а скажет "Gaudeamus igitur", - добавила вице-премьер и еще раз поприветствовала собравшихся студентов фразой из знаменитого студенческого гимна на латинском языке, которая в переводе означает "Итак, будем веселиться!" и имеет продолжение "Juvenes dum sumus" - "Пока мы все молоды".

Голодец отметила, что в российских вузах обучается 5 млн студентов.

Вице-премьер рассказала, что сферой ее научных интересов во время учебы в МГУ были экономика труда и демография, то есть те вопросы, которыми она занимается и в должности заместителя председателя правительства. "Я очень дорожу своей специальностью и трепетно отношусь к преподавателям. Желаю, чтобы вы нашли дело своей жизни и достигли в своей профессии того уровня понимания и вершин, которые помогут вам работать на благо общества", - обратилась Голодец к студентам.