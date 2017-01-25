Путин призвал трудоустраивать одаренных выпускников вузов в органы власти и компании

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал попечительский совет МГУ создавать условия не только для обучения студентов, но и для их трудоустройства в органы власти и компании.

"Обращаю внимание членов попечительского совета: нужно создавать необходимые условия не только для обучения, но и для последующего трудоустройства одаренных ребят в органах власти и в отечественных компаниях. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы работать именно на нашу экономику и на развитие нашей страны, в России", - сказал Путин.

Президент также предложил "подумать, как дополнительно поддержать студенческие коллективы, которые уже сейчас занимаются перспективными разработками по наиболее приоритетным для страны направлениям". "В том числе речь может идти об интеграции их проектов с деятельностью лабораторий мирового уровня, которые созданы и в МГУ в рамках программы мега-грантов", - добавил Путин. Он указал, что многие из таких лабораторий возглавили "наши соотечественники, ранее выехавшие за рубеж, возвращающиеся, все больше работающие у нас, среди них и выпускники МГУ".

По словам Путина, российским вузам предстоит войти в число мировых лидеров по подготовке высококлассных специалистов, по созданию прорывных разработок и развития науки в целом. "У нас немало одаренных ребят, которые хотят получить качественное, конкурентоспособное образование, уже с университетской скамьи участвовать в перспективных разработках и исследованиях, научных проектах самого высокого уровня", - добавил российский лидер. Он заверил, что государство "и дальше будет оказывать содействие талантливым детям со всех уголков страны".

Президент заявил, что в свете принятия в прошлом году стратегии научно-технологического развития России необходимо "еще раз посмотреть и на программы развития ведущих университетов, в том числе МГУ, речь идет о создании так называемых технологических долин".