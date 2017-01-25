Садовничий считает шесть лет оптимальным сроком обучения

Газизов: "Уфа" хотела бы видеть в своем составе вратаря "Анжи" БеленоваСпорт 25 января, 15:26
Сalciomercato: "Зенит" близок к приобретению защитника "Челси" ИвановичаСпорт 25 января, 15:25
Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мираМеждународная панорама 25 января, 15:24
Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или "Локомотива"Спорт 25 января, 15:20
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июляСпорт 25 января, 15:14
Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной РоссииСпорт 25 января, 15:05
Сорокаградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в Свердловской областиНовости Урала 25 января, 15:03
Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концернаАрмия и ОПК 25 января, 15:00
OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контрактуСпорт 25 января, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Шестилетнее обучения является наилучшим выбором для современных вузов. Об этом заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, выступая на Попечительском совете университета.
"Московский университет работает по самостоятельно установленному образовательному стандарту. Эти стандарты уникальны, они только в одном университете. Это шестилетнее обучение", - сказал Садовничий.
Он уточнил, что это происходит в виде специалитета сроком шесть лет для ряда специальностей и интегрированная магистратура, то есть четырехлетний бакалавриат и еще два года в магистратуре по тому же направлению.
"Мы взяли на себя ответственность за этот эксперимент - шестилетнее обучение - и убеждены, что для развития современной экономики в современном государстве необходим именно такой срок обучения", - сказал ректор.