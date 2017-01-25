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Садовничий считает шесть лет оптимальным сроком обучения

Общество
25 января, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Ректор МГУ пояснил, что речь идет как о шестилетнем специалитете, так и об интегрированной магистратуре
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Шестилетнее обучения является наилучшим выбором для современных вузов. Об этом заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, выступая на Попечительском совете университета.

"Московский университет работает по самостоятельно установленному образовательному стандарту. Эти стандарты уникальны, они только в одном университете. Это шестилетнее обучение", - сказал Садовничий.

Он уточнил, что это происходит в виде специалитета сроком шесть лет для ряда специальностей и интегрированная магистратура, то есть четырехлетний бакалавриат и еще два года в магистратуре по тому же направлению.

"Мы взяли на себя ответственность за этот эксперимент - шестилетнее обучение - и убеждены, что для развития современной экономики в современном государстве необходим именно такой срок обучения", - сказал ректор.

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Садовничий, Виктор Антонович
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