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На Чукотке в преддверии пожароопасного сезона формируются добровольные дружины

Общество
25 января, 15:07 UTC+3 АНАДЫРЬ АНАДЫРЬ 25, января. /ТАСС
МЧС России также планирует провести техническое перевооружение пожарных дружин новым оборудованием
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АНАДЫРЬ, 25 января. /ТАСС/. Пожароопасная обстановка, сложившаяся в прошлом году на Чукотке, позволила выявить огрехи в профилактической работе, когда засушливое лето вызвало в округе большое количество пожаров на отдаленных участках. В связи с этим число добровольных пожарных на местах будет увеличено. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник управления МЧС России по Чукотскому округу Руслан Назаров.

"Специфика Чукотки в том, что многие населенные пункты малочисленны - от 100 до 300 человек. Там созданы добровольные пожарные дружины. Но в прошлом году так случалось: вроде бы лесной пожар, добровольные пожарные есть, но мы их не могли привлекать, так как в случае реальной угрозы их населенному пункту привлекать туда было бы уже некого", - рассказал собеседник ТАСС.

Поэтому принято решение об увеличении численности добровольных пожарных на местах. Также с наступлением лета, когда растает снег, будут продолжены опашка и создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов округа. Особое внимание будет уделено тем селам, которые значительно отдалены от районных центров. Планируется провести техническое перевооружение добровольных пожарных дружин новым оборудованием, которое позволит гораздо быстрее и с меньшими затратами бороться с лесными и тундровыми пожарами.

В 2016 году на Чукотке было ликвидировано около 40 природных пожаров, из которых четыре действовали на оленьих пастбищах. Площадь, пройденная огнем, составила более 40 тыс. га. В 2015 году на территории округа произошло 22 пожара на площади 6,2 тыс. га.

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