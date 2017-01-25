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Лавров признал необходимость принять дополнительные шаги в сфере гражданства

Общество
25 января, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Министр также обратил внимание на закон, согласно которому иностранцу, заключившему брак с гражданином России, нужно пребывать в состоянии вида на жительство три года
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме, признал необходимость принятия дополнительных мер в сфере регулирования предоставления российского гражданства.

По его словам, у Москвы есть несколько конкретных и системных проблем в этой сфере. "Так, например, для того, чтобы получить российское гражданство, нужно выйти из гражданства зарубежного государства и предъявить решение о том, что ты прекратил свое гражданство, - сказал министр. - Понятно, что не только Украина, но и целый ряд других стран таких справок выдавать не будет". По словам Лаврова, в комитете по делам соотечественников обсуждается возможность того, чтобы убрать это требование и чтобы было достаточно копии заявления гражданина третьей страны о том, что он подал соответствующую просьбу.

"Во-вторых, есть проблема, которую мы пытаемся решить года три, но не получается, это проблема гражданства детей от смешанных браков, - отметил глава МИД РФ. - Если ребенок от смешанного брака родился в России, достаточно заявления любого из родителей".

При этом, если семья живет за границей, а мать- россиянка хочет получить паспорт для ребенка, то обязательно нужно согласие отца, сказал Лавров. "Получается, что одна и та же ситуация решается по-разному. Вижу в этом отход от принципа равноправия, который заложен в Конституции РФ", - сказал он.

Министр также обратил внимание на закон, согласно которому иностранцу, заключившему брак с гражданином России, нужно пребывать в состоянии вида на жительство три года. "Считаем, что это чрезмерно и можно с этим что-то сделать", - заявил глава российского дипведомства.

"Презентом было принято решение об облегченном предоставлении гражданства носителям языка и культуры, - напомнил Лавров. - Здесь пока нет примирительных, понятных правил. И если Государственная Дума озаботится этим вопросам, мы будем готовы активно участвовать в формулировании соответствующих рекомендаций".

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