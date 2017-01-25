Лавров признал необходимость принять дополнительные шаги в сфере гражданства

Газизов: "Уфа" хотела бы видеть в своем составе вратаря "Анжи" БеленоваСпорт 25 января, 15:26
Сalciomercato: "Зенит" близок к приобретению защитника "Челси" ИвановичаСпорт 25 января, 15:25
Figaro: Жак Ширак выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию мираМеждународная панорама 25 января, 15:24
Матч за Суперкубок России 2017 года может пройти на стадионах ЦСКА или "Локомотива"Спорт 25 января, 15:20
Чемпионат РФПЛ сезона-2017/18 ориентировочно стартует 13-14 июляСпорт 25 января, 15:14
Чепиков: Логинов на ЧЕ по биатлону демонстрирует уровень основного состава сборной РоссииСпорт 25 января, 15:05
Сорокаградусные морозы ожидаются в ночь на четверг в Свердловской областиНовости Урала 25 января, 15:03
Глава "Алмаз-Антея" назвал политическим решение суда ЕС о санкциях против концернаАрмия и ОПК 25 января, 15:00
OK Diario: "Барселона" предложила Месси €40 млн в год по новому контрактуСпорт 25 января, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме, признал необходимость принятия дополнительных мер в сфере регулирования предоставления российского гражданства.
По его словам, у Москвы есть несколько конкретных и системных проблем в этой сфере. "Так, например, для того, чтобы получить российское гражданство, нужно выйти из гражданства зарубежного государства и предъявить решение о том, что ты прекратил свое гражданство, - сказал министр. - Понятно, что не только Украина, но и целый ряд других стран таких справок выдавать не будет". По словам Лаврова, в комитете по делам соотечественников обсуждается возможность того, чтобы убрать это требование и чтобы было достаточно копии заявления гражданина третьей страны о том, что он подал соответствующую просьбу.
"Во-вторых, есть проблема, которую мы пытаемся решить года три, но не получается, это проблема гражданства детей от смешанных браков, - отметил глава МИД РФ. - Если ребенок от смешанного брака родился в России, достаточно заявления любого из родителей".
При этом, если семья живет за границей, а мать- россиянка хочет получить паспорт для ребенка, то обязательно нужно согласие отца, сказал Лавров. "Получается, что одна и та же ситуация решается по-разному. Вижу в этом отход от принципа равноправия, который заложен в Конституции РФ", - сказал он.
Министр также обратил внимание на закон, согласно которому иностранцу, заключившему брак с гражданином России, нужно пребывать в состоянии вида на жительство три года. "Считаем, что это чрезмерно и можно с этим что-то сделать", - заявил глава российского дипведомства.
"Презентом было принято решение об облегченном предоставлении гражданства носителям языка и культуры, - напомнил Лавров. - Здесь пока нет примирительных, понятных правил. И если Государственная Дума озаботится этим вопросам, мы будем готовы активно участвовать в формулировании соответствующих рекомендаций".