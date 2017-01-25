Гречка экс-мэра Москвы Юрия Лужкова будет продаваться под брендом "Медовые лужки"

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КАЛИНИНГРАД, 25 января. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Гречка, производящаяся хозяйством "Частный конный завод "Веедерн" Юрия Лужкова в Калининградской области, будет продаваться под брендом "Медовые лужки".
Об этом ТАСС сообщил бывший мэр Москвы, подтвердив, что компания окончательно определилась с названием.
"Определились, да. Наша гречка будет называться "Медовые лужки", - сказал Лужков.
Его хозяйство приступило к выращиванию гречки в Озерском районе Калининградской области три года назад. С 2015 года площадь посевов увеличена с 380 га до 1640 га. Для переработки гречихи используется собственная производственная линия, обеспечивающая полный цикл - от просушки до выпуска готовой продукции. Производительность комплекса составляет до 1,2 тонны в час.
Фирменная гречка продается в Калининграде через собственную торговую точку по цене 50 рублей за килограмм, что ниже средних цен в торговых сетях региона.
Хозяйство Лужкова в Калининградской области выращивает зерновые культуры, рапс. Завод "Веедерн" является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Агрокомплекс также занимается овцеводством, переработкой сельхозпродукции. Лужков планирует развивать новые направления на базе своего хозяйства, начато выращивание грибов, в планах производство сыра.