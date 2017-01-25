Садовничий назвал МГУ "кузницей олигархов"

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий назвал МГУ первой среди университетов страны "кузницей олигархов". Об этом он заявил, выступая на заседании попечительского совета вуза.
"По данным федерального портала российского образования, МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний в России. Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов", - сказал ректор.
"В недавно опубликованном мировом рейтинге QS по трудоустройству выпускников МГУ занимает третье место после Стэнфорда и Оксфорда по критерию успешности выпускников во всем мире", - добавил Садовничий.