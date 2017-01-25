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Садовничий назвал МГУ "кузницей олигархов"

Общество
25 января, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
По данным федерального портала российского образования, МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний в России
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Виктор Садовничий

Виктор Садовничий

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий назвал МГУ первой среди университетов страны "кузницей олигархов". Об этом он заявил, выступая на заседании попечительского совета вуза.

"По данным федерального портала российского образования, МГУ занимает первое место по числу выпускников в правлении крупнейших компаний в России. Среди университетов мы на первом месте как кузница олигархов", - сказал ректор.

"В недавно опубликованном мировом рейтинге QS по трудоустройству выпускников МГУ занимает третье место после Стэнфорда и Оксфорда по критерию успешности выпускников во всем мире", - добавил Садовничий.

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Садовничий, Виктор Антонович
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