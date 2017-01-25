Лавров призвал прекратить гонения на православную церковь на Украине

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прекратить гонения на Украине на православную церковь Московского патриархата, особенно усилившиеся после государственного переворота 2014 года и гражданского конфликта.
"Стремление поставить украинский народ перед ложным выбором - "с нами или против нас", навязать ему извне рецепты развития страны стали причиной государственного переворота и последовавшего за ним кровавого внутриполитического конфликта, - заявил министр на открытии XXV Международных Рождественских образовательных чтений. - Преодолеть глубокий раскол, поразивший общество, будет весьма непросто".
По его словам, основой для этого являются Минские договоренности, путь к выполнению которых "лежит через прямой диалог и выстраивание согласия".
"Конечно же, необходимо прекратить гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), пресечь вмешательство государства в дела церкви, которая на протяжении веков способствовала единству украинского народа", - подчеркнул Лавров.