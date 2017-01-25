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Главный редактор британской версии Vogue уходит с поста после 25 лет работы

Общество
25 января, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Александра Шульман намерена оставить свой пост летом 2017 года. Пока неизвестно, кто займет пост после нее
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Главный редактор британского Vogue Александра Шульман покинет кресло руководителя спустя более 25 лет работы в журнале. Об этом сообщается на сайте британской версии издания.

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"Для меня было большой честью участвовать в жизни такого крупного издания на протяжении длительного времени, а также поработать за эти годы с таким количеством людей, сделавших мой опыт настолько интересным и насыщенным. Принять решение было сложно, но 25 лет - большой срок, и я чрезвычайно рада, что теперь меня ждет новое будущее", - цитирует издание слова Шульман.

Согласно распространенной информации, она намерена оставить свой пост летом этого года. На данный момент неизвестно, кто возглавит редакцию журнала после нее.

Директор британского Conde Nast Николас Коулридж назвал Александру "самой успешной руководительницей Vogue за столетнюю историю". "Она - одна из ключевых фигур в британской модной прессе", - отметил он.

Журнал Vogue впервые увидел свет в 1892 году в США. В разгар Первой мировой войны из-за невозможности доставки журнала в Старый свет Vogue начал издавать британскую версию. Первый номер британского Vogue вышел в печать в Соединенном Королевстве в 1916 году.

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