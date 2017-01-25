Патриарх Кирилл высоко оценил деятельность российского МИД

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал высокую оценку деятельности российского внешнеполитического ведомства России.

"Деятельность протекает в очень непростых условиях, - сказал патриарх Кирилл на юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтениях. - Несмотря на то, что присутствуют в мире силы, которые бы хотели представить российскую политику и российскую дипломатию, как некое проявление враждебного по отношению к остальным меньшинства, именно сегодня осуществляемая в том числе и Министерством иностранных дел внешняя политика России помогает людям наводить мосты, даже в условиях тяжелейшего гражданского конфликта, сопровождающегося кровопролитием и реальными военными действиями".

"Мы понимаем, что вы осуществляете ту линию, которую прокладывает наш президент, и радуемся тому, что внешняя политика России сегодня помогает людям, в том числе и понять наши намерения, которые проистекают из нашей духовной, культурной и нравственной традиции", - заметил он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл юбилейные XXV Международные Рождественские образовательные чтения - главный церковно-общественный форум года, в котором участвуют около 15 тысяч человек. Торжественная церемония открытия проходит в Государственном Кремлевском Дворце.

Основная тема чтений - уроки столетия после революционных событий 1917 года.