Член ОП просит проверить публикацию на сайте "Эха Москвы" на "проявления антисемитизма"

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев направил заявление генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить публикацию на сайте радиостанции "Эха Москвы" в которой он усмотрел "явные признаки антисемитизма". Речь идет о идет о статье заместителя гендиректора крымско-татарского телеканала ATR Айдера Муждабаева.
Максим Григорьев цитирует фрагменты статьи, в которых, по его мнению, содержатся антисемитские высказывания в отношении Федерации еврейских общин России (ФЕОР), которую Муждабаев, в частности, сравнивает с "юденратами" (еврейскими органами самоуправления, которые гитлеровцы создавали в гетто перед уничтожением в концлагерях - прим. ТАСС).
"Считаю, что в размещенной "Эхом Москвы" на своем сайте статье имеют место явные проявления антисемитизма, а также оскорбления в адрес члена Общественной палаты РФ, президента Федерации еврейских общин России А.М. Бороды. Прошу Вас провести проверку данной информации и принять решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в заявлении Григорьева, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.