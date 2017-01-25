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Мединский: Минкультуры реставрирует храмы во имя справедливости и примирения

Общество
25 января, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Министр культуры также объяснил, зачем на общественные пожертвования устанавливаются памятники
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минкультуры, занимаясь реставрацией храмов, восстанавливает справедливость во имя примирения. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии XXV Международных Рождественских чтений.

"Каждый храм, который восстанавливается при содействии Минкультуры, от огромных комплексов, таких, как Ново-Иерусалимский монастырь, Троице-Сергиева лавра, Кронштадтский морской собор, Петровский монастырь и до сотен небольших церквей по всей стране - это все делается только под одним знаком: мы должны восстановить справедливость во имя примирения", - сказал он.

Мединский также объяснил, зачем на общественные пожертвования устанавливаются памятники и привел в качестве примера памятник князю Владимиру в центре Москвы и памятник преподобному Силуану Афонскому в селе Шовское Липецкой области.

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"Все это делается с одной целью - вернутся к нашей истории, достигнуть согласия и обеспечить ее преемственность. Показать, что нет ни новой России, ни старой - Россия только одна, ей больше тысячи лет и мы все - ее дети", - сказал министр.

Также он рассказал о завершении архитектурного конкурса на проект Памятника Примирения вблизи крымского города Керчь. "Мы хотим, чтобы это был не памятник в узком понимании о примирении белых и красных. Нам бы хотелось, чтобы это был памятник целостности нашей истории с осознанием того, что у нас одна страна и нам нужно идти на все возможные компромиссы, извлекать уроки из нашего прошлого, дабы не повторить страшной трагедии столетней давности", - отметил министр культуры.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что через восстановление памятников "передаются важные сигналы прошлого, потому что они создавались с духовной силой, умом, настойчивостью и жертвенным подвигом нашего народа". "Замечательно, что завершились времена, когда эти памятники разрушали, и сегодня государство вкладывает значительные средства в то, чтобы они служили нынешнему и будущему поколению россиян и всем тем, для кого интересна русская культура", - заключил патриарх и выразил надежду на продолжение сотрудничества Русской православной церкви и Минкультуры РФ.

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