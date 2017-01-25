УЛЬЯНОВСК, 25 января. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Детский технопарк "Кванториум" приступил к работе в Ульяновске и начал набор школьников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Ульяновской области.

"Учреждение полностью готово к ведению образовательной деятельности, закуплено современное высокотехнологичное учебное и лабораторное оборудование. Технопарк уже приступил к работе и начал набор детей", - сказала собеседница агентства.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, деятельность технопарка поможет в профориентации школьников.

"Мы стали одним из немногих регионов страны, на территории которого было решено реализовать суперсовременный проект, направленный на профориентацию нашей молодежи, - технопарк "Кванториум". Здесь можно получить знания по самым современным, самым актуальным направлениям - авиации, робототехники, ИТ, а также био- и нанотехнологиям", - цитирует Морозова пресс-служба.

Заявка Ульяновской области по предоставлению федеральных субсидий в размере 56,3 млн рублей на создание детского технопарка была одобрена на заседании конкурсной комиссии Министерства образования и науки РФ в августе 2016 года.

По данным областного правительства, основными направлениями работы технопарка станут робоквантум, ИТ-квантум, аэроквантум, наноквантум, биоквантум. Ожидается, что изначально здесь будут заниматься порядка 300 школьников, через год их число вырастет до тысячи.

"Кванториум" планирует взаимодействовать с различными образовательными учреждениями. Руководство технопарка уже подписало соглашение с региональными вузами и министерством образования Ульяновской области.

Документ направлен на развитие научно-образовательной и творческой среды, формирование педагогического состава "Кванториум", разработку и реализацию дополнительных образовательных программ и оказание содействия в организации и проведении мастер-классов, панельных дискуссий, "круглых столов".

До конца 2017 года порядка 40 детских технопарков "Кванториум" заработают в России. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она направлена на создание среды для ускоренного развития детей 5-18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.