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Илон Маск начнет рыть тоннель под Лос-Анджелесом

Общество
25 января, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Тоннель пройдет от офиса Маска к аэропорту
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Илон Маск

Илон Маск

© EPA/HEIKO JUNGE

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава американских компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил о скором начале работ по строительству тоннеля под Лос-Анджелесом.

Об этом миллиардер написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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"Внушительный прогресс по проекту тоннеля. Планируем начать копать через месяц или около того", - написал Маск. Отвечая на вопрос пользователя Twitter, он уточнил, что тоннель пройдет от его офиса к аэропорту Лос-Анджелеса. "То есть вы говорили серьезно? Действительно серьезно?" - переспросил предпринимателя другой пользователь, на что Маск кратко ответил "Ага".

Как отмечает газета USA Today, впервые о прокладке тоннеля под городом как мере борьбы с автомобильными заторами Маск заговорил в декабре прошлого года. "Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения туннелей и просто начать рыть", - написал он тогда в Twitter.

Издание отмечает, что трудно полностью удостовериться в том, что речь не идет о шутке. Газете не удалось получить комментарий официального представителя Маска.

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