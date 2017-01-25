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Губернатор Турчак подарил икону Николая II будущему храму на станции Дно

Общество
25 января, 19:05 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 25, января. /ТАСС
Храм возведут в 2018 году
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ПСКОВ, 25 января. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Андрей Турчак подарил икону с изображением императора Николая II храму, который возведут у железнодорожной станции города Дно к 100-летию расстрела царской семьи, сообщили в пресс-службе главы региона. Город Дно стал предпоследней остановкой царского поезда перед Псковом, где самодержец подписал отречение в 1917 году.

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"Семья губернатора Псковской области Андрея Турчака передала икону Св. страстотерпца Николая II митрополиту Псковскому Евсевию. Образ предназначен будущему храму, который возведут в 2018 году у железнодорожной станции города Дно к 100-летию расстрела царской семьи", - сказала пресс-секретарь главы региона Оксана Ширан.

В течение полутора лет икона будет выставлена в экспозиции "Венценосная семья. Путь любви", организованной совместно Псковской и Могилевской епархиями в храме Трех Святителей в Псковском госуниверситете. Выставка посвящена истории жизни и последним дням императора и его семьи. Здесь представлены укрупненные фотографии, копии картин, дневниковые записи и жизнеописания, архивные документы, свидетельства очевидцев.

Как пояснили в администрации области, ОАО "РЖД" выделило землю под храм на вошедшей в историю станции Дно. 1 марта 1917 года сюда прибыл поезд Николая II. Император назначил встречу председателю Временного комитета Государственной Думы Михаилу Родзянко. Однако тот прибыть не смог, и поезд двинулся в Псков, где 2 марта последний монарх Российской империи подписал отречение от престола.

В самом Пскове это событие в новейшее время было отмечено памятной табличкой и часовней у вокзала.

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