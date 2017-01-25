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Васильева поздравила студентов с Татьяниным днем

Общество
25 января, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава Минобрнауки пожелала студентам "интересных решений нестандартных задач"
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева поздравила российских студентов с их любимым праздником - Днем студента - и пожелала "интересных решений нестандартных задач".

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"Я желаю в этот день всем студентам, в первую очередь, успехов в учебе. Пусть жизнь ваша будет наполнена интересными решениями самых нестандартных задач. Пусть каждый из вас обязательно реализует свою профессиональную мечту", - сказала министр, выступая на торжественном заседании, посвященном 262-й годовщине основания Московского государственного университета.

По ее словам, стремление к новым знаниям, моделирование будущей страны, "смелый подход к созданию новых страниц истории Отечества" всегда отличало студенчество России.

"Сегодня мы снова отмечаем растущий интерес молодых людей к образованию и науке. Это не может не радовать", - заключила Васильева.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
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