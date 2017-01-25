Дочь Гагарина стала почетным профессором МГУ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Старшая дочь Гагарина, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина получила звание почетного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом стало известно в среду в ходе торжественного заседания, посвященного 262-й годовщине основания Московского университета.

Кроме того, звание почетного профессора присвоено крупному ученому-физиологу Хорсту Герингу за большой вклад в изучение физиологии растений и плодотворное сотрудничество с МГУ.

Елена Юрьевна Гагарина - старшая дочь первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Руководит Музеями Московского Кремля с 2001 года. До этого 20 лет проработала в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, занимая должности от научного сотрудника, хранителя английской графики, до заместителя заведующего отделом графики по хранению.

Окончила исторический факультет МГУ (кафедра теории и истории искусства). В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Английская книжная иллюстрация середины XVIII века" и стала кандидатом искусствоведения.

Хорст Геринг - известный немецкий физиолог растений, выпускник МГУ, профессор, доктор наук. Широкое признание получил за изучение роли активных и пассивных процессов мембранного транспорта моно-и дисахаридов у растений.