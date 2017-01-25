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Кадыров удивлен высказыванием главы Минобрнауки о ношении хиджаба в школе

Общество
25 января, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки, заявил лава Чечни
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© Денис Абрамов/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил удивление по поводу высказывания министра образования Ольги Васильевой о неуместности ношения хиджаба в школах.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки. Вызывает удивление, что министр ... свое "личное убеждение" навязывает миллионам граждан", - написал Кадыров.

По его мнению, "тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы". "Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей... Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами", - отметил глава Чечни.

Конституцией РФ «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания <…>, выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (Глава 2, статья 28). Видимо, не все чиновники читали эту статью. Министр образования РФ Ольга Васильева заявила: «Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчёркивающему национальную принадлежность, не место в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решён Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой своё отношение к вере стараются подчеркнуть. Это моё глубокое личное убеждение». Но КС РФ данный вопрос не рассматривал и решение по нему не принимал! Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение. Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки, носить которую предписано Всевышним Аллахом и Пророком (с.а.в.). Васильева вправе высказывать своё «личное убеждение», но оно остаётся её мнением и не принимает силу закона. Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё «ЛИЧНОЕ УБЕЖДЕНИЕ» навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками? В борьбе с врагами России, которая гарантирует права 30 млн мусульман, я лишился сотен близких и родных мне людей. Убеждён, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы. Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей… Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами. Изучите роль Ислама в развитии мировой науки. Химия, физика, математика, астрономия, медицина, география, философия, агротехника, лингвистика… Заслуги Ислама в этих сферах известны всему миру. Поэтому не стоит пытаться лить воду на мельницу тех, кто заинтересован в расколе российского общества, провоцировании резонансных конфликтных ситуаций! #Кадыров #Россия #Чечня #Хидж

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Глава Минобрнауки Ольга Васильева 24 января на пресс-конференции в ТАСС напомнила о светском характере образования в России, комментируя запрет на ношение мусульманских платков в школе в Мордовии. "Я не думаю, что истинно верующие люди стараются подчеркнуть свое отношение к вере при помощи атрибутики", - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство Мордовии потребовало от учителей и учениц в татарском селе Белозерье отказаться от ношения платков.

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Васильева, Ольга Юрьевна Кадыров, Рамзан Ахматович
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