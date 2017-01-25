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Аэропорту Ташкента присвоено имя Ислама Каримова

Общество
25 января, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В резиденции Оксарой в Ташкенте, где работал первый президент Узбекистана, будет организован Научно-просветительский мемориальный комплекс его имени
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Международному аэропорту Ташкента присвоено имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Соответствующее указание содержится в опубликованном постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Кроме того, в резиденции Оксарой в Ташкенте, где работал Каримов, будет организован Научно-просветительский мемориальный комплекс его имени. Там же разместится Республиканский благотворительный общественный фонд первого президента республики, а в Самарканде откроется его музей.

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Источники: новый президент Узбекистана не будет пользоваться резиденцией Ислама Каримова

Документом также предписывается организовать ежегодное широкое празднование дня рождения Ислама Каримова 30 января, а 2 сентября объявить "Днем памяти первого президента".

Мирзиёев распорядился учредить государственную стипендию имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений.

В настоящее время "от министерств и ведомств, местных органов государственной власти, негосударственных некоммерческих организаций, граждан нашей многонациональной страны поступает множество предложений об увековечении памяти первого президента Узбекистана", отмечается в документе.

Ислам Каримов (1938-2016) - первый президент Узбекистана с момента обретения страной независимости в 1991 году. Он был бессменным главой республики вплоть до своей смерти 2 сентября 2016 года.

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