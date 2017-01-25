Единонороссы внесут законопроект о полном запрете субаренды участков для вырубки леса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Депутаты мониторинговой группы "Единой России" "Живой лес" намерены внести законопроект о полном запрете на субаренду участков для вырубки леса.

Об этом рассказал журналистам руководитель рабочей группы, депутат Госдумы Николай Николаев.

"Это был вывод, в том числе, который мы сделали по результатам работы нашей мониторинговой группы "Живой лес" "Единой России". Нам надо двигаться к полному запрету субаренды лесных участков, - сказал Николаев. - Мы будем вносить инициативы о полном запрете субаренды лесных участков".